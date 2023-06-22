"Реал" продлил контракт с одним из ключевых игроков

Защитник Начо продлил контракт с “Реалом”.

Новое соглашение рассчитано до конца июня 2024 года, о чем говорится на официальном сайте “сливочных”.

Начо проводит всю свою футбольную карьеру в "Реале".

За первую команду он забил 16 голов и оформил 9 результативных передач в 319 официальных матчах.

В сезоне 2022/2023 "Реал" выиграл Кубок Испании, а также стал вторым в чемпионате Испании.