"Реал" продлил контракт с обладателем "Золотого мяча-2018"

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Новое соглашение между 37-летним футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2024 года. Ради мадридского клуба хорват отклонил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Модрич перешел в “Реал” летом 2012 года из “Тоттенхэма”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб 488 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 77 результативных передач. Ранее играл за “Динамо” Загреб. За сборную Хорватии сыграл 166 матчей, забил 24 гола и отдал 27 результативных передач. 3-кратный чемпион Испании, 3-кратный чемпион Хорватии, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Кубка Хорватии, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Хорватии, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 4-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 5-кратный победитель клубного чемпионата мира, обладатель “Золотого мяча”.