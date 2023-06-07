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"Реал" продлил контракт с обладателем "Золотого мяча"

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Реал" продлил контракт с обладателем "Золотого мяча" Фото: твиттер Реала

Опытный хорватский хавбек “Реала” Лука Модрич продлил контракт с клубом.

Прошлое соглашение футболиста действовало до конца июня, а новый контракт подписан до 2024 года, пишет Хорватское информационное агентство.

Ранее СМИ писали, что клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу огромные деньги и трехлетний контракт, но, видимо, хорват отказался от предложения.

37-летний обладатель “Золотого мяча” провел за мадридский клуб 51 матч в текущем сезоне, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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