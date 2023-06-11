"Реал" продлил контракт с клубной легендой

Защитник мадридского “Реала” Начо Фернандес сообщил, что он продлил контракт с королевским клубом до лета 2024 года.

“Я продолжают идти рука об руку со своим клубом и своей семьей. У меня всегда есть предложения от других клубов, но я решил остаться еще на год. Я очень рад этому”, – приводит слова Начо La1.

33-летний Начо является воспитанником “Реала”. Всего он провел за клуб 319 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач. 3-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 4-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 5-кратный победитель Клубного чемпионата мира.