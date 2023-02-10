"Реал" продлил контракт с Бензема

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти сообщил, что клуб продлил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

“Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне. Как всегда он прекрасно себя проявит”, - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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