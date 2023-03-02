"Реал" приостановил работу по трансферу английского таланта

Мадридский “Реал” не будет покупать полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема следующим летом, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб не готов платить за футболиста требуемые 150 миллионов евро. В связи с этим мадрицы приостановили работу по трансферу хавбека. Возможно, “Реал” вернется к данному варианту летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются “Манчестер Сити”, “Ливерпуль”, “Челси” и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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