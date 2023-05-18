"Реал" принял решение по Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов

Мадридский “Реал” не будет увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов после разгромного поражения от “Манчестер Сити” (0:2) в ответном матче ½ финала, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство королевского клуба планирует сохранить итальянского специалиста, контракт с которым действует до лета 2024 года. При этом тренера поддерживают футболисты “Реала”.

Напомним, что в нынешнем сезоне “Реал” под руководством Анчелотти выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

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