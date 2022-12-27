"Реал" принял окончательное решение по Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
“Реал” не собирается подписывать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайшем будущем.
Кроме того, испанский клуб даже не выходил на связь с парижанами по поводу возможного трансфера.
По данным испанской прессы, даже в случае Мбаппе сменить клуб, “Реал” не станет ему в этом помогать.
В “Реале” считают слишком высокой зарплату футболиста, а поэтому не делают каких-либо действий в направлении трансфера Мбаппе.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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