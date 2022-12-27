"Реал" принял окончательное решение по Мбаппе

“Реал” не собирается подписывать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайшем будущем.

Кроме того, испанский клуб даже не выходил на связь с парижанами по поводу возможного трансфера.

По данным испанской прессы, даже в случае Мбаппе сменить клуб, “Реал” не станет ему в этом помогать.

В “Реале” считают слишком высокой зарплату футболиста, а поэтому не делают каких-либо действий в направлении трансфера Мбаппе.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах.