"Реал" приготовил внушительную сумму на Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в мадридский “Реал” уже этим летом.

По информации из L'Équipe, президент "Реала" Флорентино Перес готов выделить на покупку футболиста около 200 миллионов евро.

Таким образом, перехода француза может стать самым дорогим трансфером в истории клуба.

Прошлый рекорд был зафиксирован при переходе Эдена Азара из “Челси” за 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.