"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе

Мадридский “Реал” готов заплатить 200 миллионов евро за нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрерол.

“Я могу рассказать вам о стратегии ”Реала" по трансферу Мбаппе. Мадридский клуб ждет момента, когда Килиан вновь откажется продлевать контракт с ПСЖ. Когда мама Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, “Реал” возьмет на себя роль “спасителя”. 200 миллионов евро на трансфер уже готовы", - сказал Педрерол.

Напомним, летом 2022 года Педрерол уже утверждал, что Мбаппе принял предложение “Реала”. Впрочем, тогда футболист решил остаться в ПСЖ и подписал с клубом контракт, который действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не хочет уходить из ПСЖ до лета 2024 года, так как хочет получить от клуба 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Затем форвард надеется перейти в “Реал” на правах свободного агента и получить бонус в размере 100-125 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Мбаппе провел за “Пари Сен-Жермен” 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.