"Реал" приготовил космическое предложение по Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 04:16
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе все еще может успеть перейти в мадридский “Реал” уже этим летом.
Как пишет PSG Community, испанский клуб согласился заплатить за 24-летнего форварда €250 млн, включая €50 млн бонусов.
В ПСЖ ужа дали понять, что не будут удерживать Мбаппе, если он не продлит контракт, хотя сам игрок не прочь и остаться еще на сезон.
В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 34 матча, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе
Новости футбола 21 июн 2023, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Новости футбола 20 июн 2023, 17:01 Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024
Новости футбола 19 июн 2023, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Новости футбола 19 июн 2023, 16:43 Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Владельцы "Челси" купили клуб во Франции Новости футбола Сегодня, 04:52 "Барселона" нашла неожиданную замену Бускетсу Новости футбола Сегодня, 04:38 "Реал" и ПСЖ все еще не могут договориться о трансфере Мбаппе Новости футбола Сегодня, 04:16 "Реал" приготовил космическое предложение по Мбаппе Новости футбола Сегодня, 04:00 ПСЖ готовит 150 миллионов на забивного форварда Новости футбола Сегодня, 03:54 "Интер" нацелился на одного из ветеранов "Челси" Новости футбола Сегодня, 03:38 "Ювентус" останется без тренера Новости футбола Сегодня, 03:14 "Манчестер Юнайтед" нашел замену для Де Хеа в Италии Новости футбола Сегодня, 03:00 ПСЖ указал на двери одному из недавних новичков Новости футбола Вчера, 17:55 Эдин Джеко перешел в турецкий топ-клуб
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Румыния - Украина 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Португалия - Нидерланды 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Грузия - Бельгия 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Испания - Хорватия 24 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Швейцария - Италия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Чехия - Германия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Англия - Израиль 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Франция 25 июня 2023 года