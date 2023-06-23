"Реал" приготовил космическое предложение по Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе все еще может успеть перейти в мадридский “Реал” уже этим летом.

Как пишет PSG Community, испанский клуб согласился заплатить за 24-летнего форварда €250 млн, включая €50 млн бонусов.

В ПСЖ ужа дали понять, что не будут удерживать Мбаппе, если он не продлит контракт, хотя сам игрок не прочь и остаться еще на сезон.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 34 матча, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.