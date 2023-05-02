"Реал" потерял лидеров атаки перед матчем чемпионата с "Реал Сосьедадом"

В сегодняшнем матче чемпионата Испании между “Реалом” и “Реал Сосьедадом” не сыграют форвард мадридской команды Карим Бензема и вингер Винисиус Жуниор.

Оба футболиста не входят в расширенный список игроков, опубликованный на официальном сайте клуба.

Причина отсутствия футболистов в матче не сообщается.

Интересно, что также в заявку не попали Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Давид Алаба и Ферлан Менди.