"Реал" пошел на хитрый шаг, чтобы заполучить Мбаппе

"Реал" предлагает форварду ПСЖ Килиану Мбаппе подписной бонус, если он даст добро на переход в мадридский клуб на правах свободного агента в 2024 году.

Как пишет The Athletic, если француз согласится, то “Реал” заплатит ему 130 млн евро.

Источник считает, что в настоящее время вероятность перехода француза в “Реал” этом году крайне мала.

Напомним, что интерес к футболисту проявляет также "Ливерпуль".

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 43 матча во всех турнирах, забив 41 гол и сделав 10 результативных передач.