"Реал" показал худшую за год статистику в матче с "Барселоной"

Вчерашний матч между “Реалом” и “Барселоной” (0:1) в полуфинале Кубка Испании завершился без ударов в створ ворот со стороны мадридского клуба.

По ходу матча подопечные Карло Анчелотти пробили 13 раз в сторону ворот соперника, в то время как “Барса” нанесла лишь 4 удара, два из которых пришлись в створ.

Интересно, что последний раз “Реал” ни разу не попадал в створ соперника в матче, который состоялся 15 февраля 2022 года.

Тогда мадридцы уступили ПСЖ со счетом 0:1.