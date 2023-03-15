"Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Реал” на своем поле обыграл “Ливерпуль” со счетом 1:0 и пробился в четвертьфинал.

Единственный гол забил Карим Бензема.

“Реал” Испания – “Ливерпуль” Англия - 1:0 (0:0) - первый матч 5:2

Гол: Бензема, 78 - 1:0

“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Рюдигер, Милитао, Начо, Модрич (Себальос, 82), Кроос (Тчуамени, 84), Камавинга, Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус Жуниор (Асенсио, 84).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Салах, Диогу Жота (Эллиотт, 57), Гакпо, Нуньес (Фирмино, 57).

Не пропустите: "Реал" продлит контракт с основным нападающим.