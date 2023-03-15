"Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 17:54
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Реал” на своем поле обыграл “Ливерпуль” со счетом 1:0 и пробился в четвертьфинал.
Единственный гол забил Карим Бензема.
“Реал” Испания – “Ливерпуль” Англия - 1:0 (0:0) - первый матч 5:2
Гол: Бензема, 78 - 1:0
“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Рюдигер, Милитао, Начо, Модрич (Себальос, 82), Кроос (Тчуамени, 84), Камавинга, Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус Жуниор (Асенсио, 84).
“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Салах, Диогу Жота (Эллиотт, 57), Гакпо, Нуньес (Фирмино, 57).
Не пропустите: "Реал" продлит контракт с основным нападающим.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 14:42 Украина может вернуться в число претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола Вчера, 17:54 "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 14:35 Украину исключили из числа претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола Вчера, 13:55 Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 13:36 Официально: ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:03 Главные новости дня: 15 марта Новости футбола Сегодня, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:54 "Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:51 "Наполи" разгромил "Айнтрахт" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:35 "Брюгге" Яремчука назначил нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 17:17 38-летний Роналду будет вызван в сборную Португалии Новости футбола Сегодня, 16:54 Украинец Малиновский назвал главную цель "Марселя" Новости футбола Сегодня, 16:40 "Шахтер" надолго теряет зимнего новичка Новости футбола Сегодня, 16:20 "Манчестер Сити" вступил в борьбу за лучшего бомбардира Серии А Новости футбола Сегодня, 15:55 "Наполи" продлил контракт с основным полузащитником
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 16 мар 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Рома 16 марта 2023 года Футбол 16 мар 2023 Прогноз на матч Арсенал Лондон - Спортинг Лиссабон 16 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вердер 17 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетик 17 марта 2023 года