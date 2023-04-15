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"Реал" победил аутсайдера Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 17:09
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде обыграл “Кадис” со счетом 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Начо Фернандеса и Марко Асенсио.

“Реал”, набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Кадис” с 31 очком остался на 15-й позиции.

“Кадис” – “Реал” - 0:2 (0:0)
Голы: Начо, 72 - 0:1, Асенсио, 76 - 0:2

“Кадис”: Хиль, Парра (Хорхе Мере, 55), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Алькарас, Сан-Эметерио (Рохер Марти, 70), Бонгонда, Гвардиола (Алехо, 70), Рамос (Негредо, 78), Собрино (Алекс Фернандес, 70).

“Реал”: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Начо, Себальос, Вальверде (Модрич, 80), Тчуамени, Васкес (Камавинга, 67), Асенсио, Родриго (Азар, 80), Бензема.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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