"Реал" победил "Атлетико" в Кубке Испании

В матче ¼ финала Кубка Испании “Реал” обыграл “Атлетико” со счетом 3:1 и пробился в полуфинал.

Победу королевскому клубу принесли голы Родриго, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора. У “матрасников” отличился Карим Бензема.

“Реал” – “Атлетико” - 3:1 (0:1)

Голы: Мората, 19 - 0:1, Родриго, 79 - 1:1, Бензема, 104 - 2:1, Винисиус Жуниор, 120+1 - 3:1

“Реал”: Куртуа, Начо (Одриосола, 115), Рюдигер, Милитао, Менди (Себальос, 44), Модрич, Кроос (Асенсио, 74), Камавинга, Вальверде (Родриго, 69; Мартин, 115), Бензема, Винисиус Жуниор.

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Коке (Сауль, 83), Де Поль (Кондогбиа, 83), Лемар (Карраско, 74), Гризманн (Барриос, 90), Мората (Витцель, 63), Корреа (Депай, 74).

Удаление: Савич (99).

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