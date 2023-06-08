"Реал" планирует большие траты на трансферном рынке

В ближайшие месяцы “Реал” намерен совершить несколько дорогостоящих переходов.

Испанский гранд уже подписал футболиста Джуда Беллингема из "Боруссии" за более чем 100 миллионов евро, дальше в планах “сливочных” укрепить нападение и защиту.

По данным источника, клуб готов потратить около 400 миллионов евро на все покупки.

Известно, что “королевский” клуб проявляет интерес к Гарри Кейну из "Тоттенхэма" и Альфонсо Дэвису из "Баварии".