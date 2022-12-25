"Реал" передумал покупать Мбаппе: что стало причиной

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не входит в планы мадридского “Реала” на ближайшее время.

По информации Marca, в испанском клубе не хотят “тратить время на игры”, которые якобы устраивают в окружении футболиста.

В “Реале” уже устали пытаться договариваться с форвардом, поэтому решили отложить вопрос.

Отметим, что Мбаппе в этом сезоне в 20 матчах за ПСЖ забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

На чемпионате мира в Катаре он стал лучшим бомбардиром турнира.