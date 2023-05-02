"Реал" отпустит защитника, который сыграл лишь два матча

Защитник мадридского “Реала” Альваро Одриосола близок к смене клуба.

По информации издания AS, игрок уйдет после окончания текущего сезона.

Руководство “сливочных” не собирается удерживать игрока.

Источник пишет, что в услугах Одриосолы заинтересован “Реал Сосьедад”.

Стоимость возможного трансфера составляет пять миллионов евро. К

В этом сезоне чемпионата Испании защитник принял участие только в двух матчах.