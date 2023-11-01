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Реал отпустит бесплатно вратаря европейской сборной

Новости футбола Вчера, 09:33
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Реал отпустит бесплатно вратаря европейской сборной Реал отпустит бесплатно вратаря европейской сборной

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин покинет "Реал" в конце сезона.

Он получит статус свободного агента, о чем сообщает издание “Футбол 24” со ссылкой на источники в Испании.

По данным издания, мадридский клуб не будет продлевать соглашения с футболистом, но также не станет отпускать его раньше времени зимой.

Это связано с тем, что “Реал” не хочет искать ему замену. Вероятно, Андрей покинет "королевский клуб" летом абсолютно бесплатно.

Отметим, что нынешний контракт украинского футболиста с "Реалом" истекает 30 июня 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном включении Лунина в сделку с выкупом Кепы Аррисабалаги. Напомним, что испанский голкипер принадлежит лондонскому “Челси”.

Андрей Лунин стал игроком “Реала” летом 2018 года. До этого он выступал за украинскую команду “Зоря”.

За мадридский клуб он сыграл 19 матчей в разных турнирах.

В нынешнем сезоне Карло Анчелотти доверил украинцу место в стартовом составе лишь в двух матчах Ла Лиги.

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