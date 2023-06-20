"Реал" отложит трансфер Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 05:39
Фото: твиттер ПСЖ
"Реал" пока не будет торопиться с трансфером нападающего ПСЖ Килианом Мбаппе.
Этот вопрос планируют заморозить до следующего лета.
Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба решило дождаться, пока футболист станет свободным агентом, чтобы пригласить его бесплатно.
Как известно, Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ.
В прошлом сезоне француз провел 34 матча, забил 29 голов и сделал пять результативных передач. .
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