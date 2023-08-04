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"Реал" отказался продавать украинца Лунина в другой клуб Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 10:55
"Реал" отказался продавать украинца Лунина в другой клуб Ла Лиги Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” ответил отказом на предложение “Вильярреала” о продаже вратаря сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, “подводники” были готовы заплатить за голкипера три миллиона евро, но руководство королевского клуба не устроила данная сумма. “Реал” хочет получить за украинца не менее пяти миллионов евро. Не исключено, что “Вильярреал” сделает новое улучшенное предложение. Если трансфер Лунина состоится, то мадридский клуб, скорее всего, купит вратаря “Хетафе” Давида Сорию за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб испанского клуба под руководством Карло Анчелотти недоволен игрой украинца, а также его отношением к работе на тренировках. При этом Лунин не хочет уходить из “Реала”, а намерен до конца отработать свой контракт, который завершается 30 июня 2024 года.

24-летний Лунин выступает за “Реал” с лета 2018 года. Он перешел в клуб из Мадрида из луганской “Зари”. Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Всего украинец провел за “Реал” 17 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. В четырех матчах он голов не пропускал. В составе мадридского клуба Лунин становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022, выиграл Кубок Испании в сезоне-2022/2023, завоевал Суперкубок Испании в сезоне-2021/2022, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок УЕФА в 2022 году, а также стал победителем клубного чемпионата мира-2022.

Лунин с 2018 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел девять матчей и пропустил шесть голов. В пяти матчах он голов не пропускал. В 2019 года Лунин стал победителем молодежного чемпионата мира.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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