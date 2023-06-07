"Реал" отказался подписывать форварда "Челси"

“Реал” больше не интересуется нападающем “Челси” Каем Хаверцом.

Как пишет Marca, королевский клуб не планирует его приобретать в ближайшее летнее трансферное окно.

Сейчас на радарах “сливочных" остается форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн.

Что касается Хаверца, то он решает вопросы с продлением контракта с “Челси”.

В минувшем сезоне он провел 47 матчей за лондонский клуб, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.