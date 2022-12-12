"Реал" отказался от варианта с Тюрамом

Французский нападающий менхенгладбахской “Боруссии” Маркус Тюрам не перейдет в мадридский “Реал”, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, футболист входил в сферу интересов королевского клуба, но в его трансфере оказался не заинтересован главный тренер мадридцев Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются “Бавария” и “Интер”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” и сборную Франции 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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