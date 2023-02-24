"Реал" отказался от трансфера Мудрика: названа причина

Мадридский “Реал” в зимнее трансферное окно не стал покупать полузащитника “Шахтера” и сборной Украины Михаила Мудрика, который в итоге перешел в “Челси”, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривал вариант с приобретением украинца, но отказался от трансфера. В “Реале” посчитали слишком высокими требования “горняков”, которые оценивали игрока в 100 миллионов евро.

22-летний Мудрик перешел в “Челси” за 70 миллионов евро + 30 миллионов в виде бонусов. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.

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