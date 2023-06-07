"Реал" отказался от трансфера Кейна: названа причина

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн не перейдет в мадридский “Реал”, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб отказался платить за футболиста требуемые 116 миллионов евро. Также мадридцы не готовы платить форварду зарплату в размере 20 миллионов евро. Кроме того, “Реал” смущает возраст англичанина, которому летом исполнится 30 лет.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.