"Реал" отдалился от трансфера Мбаппе

“Реал” пытается не реагировать на слухи, которые связывают клуб с подписанием форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным Marca, в мадридском клубе не хотят тратить время на нападающего, которого не смог подписать прошлым летом.

Более того, в мадридском клубе не подтверждают, что поддерживают контакты с окружением Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе оформил 20 голов и 3 результативные передачи в 23 играх во всех турнирах.