"Реал" опроверг слухи о возможном уходе президента Флорентино Переса с поста главы клуба.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридского клуба, говорится:

"В связи с некоторыми слухами, появившимися в социальных сетях, о предполагаемом уходе Флорентино Переса с поста президента "Реала", мы хотим заявить, что эти слухи являются ложными и служат каким-то скрытым интересам, не имеющим ничего общего с реальностью".

Перес впервые занял пост президента "Бланкос" в 2000 году и проработал на этой должности до 2006 года. В 2009 году он вернулся на руководящую должность. Под его руководством "Бланкос" шесть раз выиграли Лигу чемпионов, стали шесть раз чемпионами Испании, пять раз выиграли чемпионат мира среди клубов и завоевали множество других трофеев.

Недавно СМИ начали активно распространять слухи о его возможном уходе.

В прошлом сезоне “Реал” дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл будущим победителям турнира “Манчестер Сити”. В чемпионате сливочные стали вторыми.