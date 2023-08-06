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"Реал" опроверг слухи о возможном уходе президента

Новости футбола Сегодня, 03:00
"Реал" опроверг слухи о возможном уходе президента Фото: твиттер Реала

"Реал" опроверг слухи о возможном уходе президента Флорентино Переса с поста главы клуба.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридского клуба, говорится:

"В связи с некоторыми слухами, появившимися в социальных сетях, о предполагаемом уходе Флорентино Переса с поста президента "Реала", мы хотим заявить, что эти слухи являются ложными и служат каким-то скрытым интересам, не имеющим ничего общего с реальностью".

Перес впервые занял пост президента "Бланкос" в 2000 году и проработал на этой должности до 2006 года. В 2009 году он вернулся на руководящую должность. Под его руководством "Бланкос" шесть раз выиграли Лигу чемпионов, стали шесть раз чемпионами Испании, пять раз выиграли чемпионат мира среди клубов и завоевали множество других трофеев.

Недавно СМИ начали активно распространять слухи о его возможном уходе.

В прошлом сезоне “Реал” дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл будущим победителям турнира “Манчестер Сити”. В чемпионате сливочные стали вторыми.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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