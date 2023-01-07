"Реал" определился со стратегией по трансферу Беллингема

Мадридский “Реал” не собирается переплачивать за полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб не планирует платить за футболиста больше 110 миллионов евро. Сумма может увеличиться только за счет бонусов. Мадридцы надеются опередить конкурентов в борьбе за игрока за счет хороших отношений с дортмундцами. Кроме того, “Реал” не предложит Беллингему зарплату выше 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб является приоритетным вариантом для англичанина.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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