"Реал" определился с трансферной политикой на лето

Мадридский “Реал” не будет совершать серьезные трансферы летом, сообщает Marca.

По сведениям источника, при этом руководство королевского клуба рассчитывает на главного тренера Карло Анчелотти, который не требует усиления состава.

Таким образом, переход полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема в “Реал”, скорее всего, не состоится из-за высокой стоимости игрока.

“Реал”, набрав в 26 турах 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов мадридцы вышли в ¼ финала, где сыграют с “Челси”, а в ½ финала Кубка Испании встретятся с “Барселоной”.

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