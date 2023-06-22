"Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе

Мадридский “Реал” готовит предложение по трансферу нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, королевский клуб может заплатить за футболиста 120 миллионов евро. При этом французский клуб оценивает форварда в 200 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.