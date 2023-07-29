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"Реал" определился с новой стратегией по трансферу Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 08:55
"Реал" определился с новой стратегией по трансферу Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” не собирается покупать нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе в текущее летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб намерен отложить трансфер футболиста на лето 2024 года, когда у него завершится контракт с парижанами. Таким образом, Мбаппе может перейти в новый клуб бесплатно, но при этом он потребует подписной бонус в размере более 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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