"Реал" определился с главной трансферной целью

В летнее трансферное “Реал" планирует решить вопрос с приобретением нового форварда.

В клубе понимают, что Карим Бензема не молодеет и не всегда может играть в полную силу из-за травм, а замены на его позицию были ограничены.

Журналист Маттео Моретто пишет, что поиски форварда станут одной из приоритетных задач “королевского” клуба на предстоящее лето.

При этом источник отметил, что “Реал” не планирует платить большие деньги за трансфер, поэтому шансы на получение звездного нападающего крайне малы.