"Реал" определился с главной трансферной целью на лето

Мадридский “Реал” определился с главной трансферной целью на летнее трансферное окно, сообщает Relevo.

По сведениям источника, королевский клуб хочет купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема. При этом мадридцы не рассматривают альтернативные варианты для усиления центра поля.

Впрочем, купить англичанина будет непросто, так как “Боруссия” оценивает его в 150 миллионов евро. Хавбеком также интересуется “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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