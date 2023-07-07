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"Реал" определился с главным претендентом на замену Карло Анчелотти

Новости футбола Сегодня, 15:00
"Реал" определился с главным претендентом на замену Карло Анчелотти Фото: инстаграм Хаби Алонсо/Автор неизвестен

Новым главным тренером мадридского “Реала” может стать главный тренер леверкузенского “Байера” Хаби Алонсо, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве главного претендента на замену нынешнему главному тренеру Карло Анчелотти, который, летом 2024 года, скорее всего, возглавит сборную Бразилии.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера “Реала” является бывший главный тренер мюнхенской “Баварии” Юлиан Нагельсманн.

41-летний Алонсо в бытность футболистом выступал за “Реал” с 2009 по 2014 год. В 2018 году он вернулся в королевский клуб и на протяжении одного сезона тренировал юношескую команду “Реала”. В октябре 2022 года Алонсо возглавил “Байер”. Под его руководством клуб из Леверкузена занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, “Байер” завоевал право сыграть в Лиге Конференций в сезоне-2023/2024. Кроме того, клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл “Роме” (0:1 и 0:0).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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