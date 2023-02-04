"Реал" определился с будущим Себальоса

Мадридский “Реал” собирается продлить соглашение с хавбеком Дани Себальосом.

По информации издания Marca, руководство мадридского клуба уже начало переговоры с 26-летним футболистом.

Сам футболист ранее также говорил, что заинтересован в продлении соглашения.

В этом сезоне Себальос стал одним из основных футболистов “Реала”. Он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.