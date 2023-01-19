"Реал" определил приоритетные трансферные цели

Мадридский “Реал” собирается приобрести четырех футболистов следующим летом, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб хочет усилить позиции правого и левого защитников, центральных полузащитника и нападающего. Приоритетным вариантом для мадридцев является полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем. Что касается форварда, то он должен стать в будущем преемником ветерана команды Карима Бензема.

“Реал”, набрав в 16 матчах 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с “Ливерпулем”.

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