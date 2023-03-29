"Реал" определил четыре варианта на позицию правого защитника
Новости футбола Сегодня, 17:42
Фото: инстаграм Риса Джеймса/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” собирается усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям источника, приоритетным вариантом для королевского клуба является защитник “Челси” Рис Джеймс. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как лондонцы рассчитывают на него. Альтернативными вариантами являются Жоау Канселу ("Манчестер Сити", выступает за “Баварию” на правах аренды), Давиде Калабрия ("Милан") и Хуан Фойт ("Вильярреал").
В нынешнем сезоне 23-летний Джеймс провел за “Челси” 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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