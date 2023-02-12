"Реал" опередил "Барселону" по числу выигранных трофеев

“Реал” смог обойти “Барселону” по количеству выигранных трофеев за всю историю.

Вчера “сливочные” выиграли клубный чемпионат мира.

Таким образом, мадридская команда завоевала 99 трофеев, в то время как у “Барселоны” - 98.

В активе “Реала” 68 национальных и 31 международный трофей, а у каталонского гранда - 76 национальных и 22 международных.