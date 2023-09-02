Реал одерживает волевую победу в матче с Хетафе

На Сантьяго Бернабеу прошел матч четвертого тура Ла Лиги между Реалом и Хетафе. Мадрид единственная команда в лиге, набравшая максимум очков за стартовые четыре тура.

Хотя этот матч начинался для Реала очень плохо. На 11-й минуте Хетафе открыли счет. Бывший игрок Мадрида Борха Майорал отличился забитым мячом. Как хозяева не старались, но в первом тайме отыграться не смогли. Дело перешло ко второму тайму. На 47-й минуте Хоселу забил гол и сравнял счет в матче. Реал продолжал давить и добился своего. Уже в компенсированное время Джуд Беллингем забил второй гол и принес победу своей команде.

К слову, английский полузащитник продолжает свою голевую серию, которая составляет уже четыре матча подряд. Реал одерживает четвертую победу в четырех стартовых турах Ла Лиги.

Ла Лига. Четвертый тур

"Реал" - "Хетафе" - 2:1

Голы: 0:1 - 11 Майорал, 1:1 - 47 Хоселу, 2:1 - 90+5 Беллингем