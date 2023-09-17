Реал одержал волевую победу в матче с Сосьедадом

Матч между Реал Мадридом и Реал Сосьедад закрывал воскресные игры Ла Лиги. Поединок прошел в рамках пятого тура в Сантьяго Бернабео.

Для хозяев матч начался не так, как они хотели и ждали. На пятой минуте Андре Барренечеа вывел Сосьедад вперед. Через шесть минут гости забили второй раз, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за офсайда. Реал Сосьедад был более острым в первом тайме, поэтому минимальное преимущество было вполне закономерным.

Но уже на старте второй половины Федерико Вальверде восстановил равновесие на табло, забив на 46-й минуте. Реал добавил в остроте и Сосьедаду стало труднее сдерживать атаки "сливочных". На 60-й минуте, с передачи Франсиско Гарсии, Хоселу уже вывел хозяев вперед. Мадрид смог удержать минимальное преимущество и одержал волевую победу.

Реал продолжает побеждать в Ла Лиге. Команда Анчелоти набрала максимальные 15 очков в стартовых пяти турах.

Ла Лига. Пятый тур

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад"

Голы: 0:1 – 5 Барренечеа, 1:1 – 46 Вальверде, 2:1 – 60 Хоселу