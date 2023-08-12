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"Реал" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Испании

Новости футбола Сегодня, 17:39
"Реал" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Испании Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 1-го туре чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде обыграл “Атлетик” из Бильбао. Матч состоялся в Бильбао на стадионе “Сан-Мамес” и завершился победой гостей со счетом 2:0.

В середине первого тайма счет открыл бразильский нападающий королевского клуба Родриго Гоэс. На 36-й минуте преимущество мадридцев увеличил английский полузащитник Джуд Беллингем.

Во 2-м чемпионата Испании “Реал" на выезде сыграет с “Альмерией”. Матч состоится 19 августа. “Атлетик” в этот же день на выезде проведет матч с “Осасуной”.

“Атлетик” Бильбао – “Реал” Мадрид - 0:2 (0:2, 0:0)
Голы: 0:1 – 28 Родриго, 0:2 – 36 Беллингем.

“Атлетик”: Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Гарсия де Альбенис, 71), Руис де Галаррета, Весга (Эррера, 64), Гомес (Сансет, 46), Муниаин (Гурусета, 46), Уильямс (Беренгер, 46), Уильямс.

Реал” Мадрид": Лунин, Карвахаль, Алаба, Милитао (Рюдигер, 50), Фран Гарсия, Вальверде, Камавинга (Кроос, 71), Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Модрич, 80), Родриго (Хоселу, 80).

Желтые карточки: Муниаин (4), Вивиан (67), Алаба (76), Уильямс (87).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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