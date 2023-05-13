"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге

В матче 34-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле обыграл “Хетафе” со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Марко Асенсио.

“Реал”, набрав 71 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Хетафе” с 34 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Реал” - “Хетафе” - 1:0 (0:0)

Гол: Асенсио, 70 - 1:0

“Реал”: Куртуа, Начо, Милитао, Менди (Кроос, 46), Себальос (Мариано Диас, 61), Тчуамени, Камавинга (Одриосола, 84), Васкес, Вальверде (Модрич, 61), Азар (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио.

“Хетафе”: Сория, Иглесиас, Митрович, Альдерете, Альварес (Амави, 84), Джене, Максимович, Аленья (Сеоане, 74), Порту (Мунир, 65), Мата (Анхилери, 66), Майораль (Альгобия, 65).

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