"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге
Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле обыграл “Хетафе” со счетом 1:0.
Единственный гол на 70-й минуте забил Марко Асенсио.
“Реал”, набрав 71 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Хетафе” с 34 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
“Реал” - “Хетафе” - 1:0 (0:0)
Гол: Асенсио, 70 - 1:0
“Реал”: Куртуа, Начо, Милитао, Менди (Кроос, 46), Себальос (Мариано Диас, 61), Тчуамени, Камавинга (Одриосола, 84), Васкес, Вальверде (Модрич, 61), Азар (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио.
“Хетафе”: Сория, Иглесиас, Митрович, Альдерете, Альварес (Амави, 84), Джене, Максимович, Аленья (Сеоане, 74), Порту (Мунир, 65), Мата (Анхилери, 66), Майораль (Альгобия, 65).
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