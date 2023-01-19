"Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании “Реал” на выезде обыграл “Вильярреал” со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

Хозяева после первого тайма выигрывали с преимуществом в два мяча благодаря голам Этьена Капу и Самуэла Чуквуэзе. Впрочем, во второй половине победу королевскому клубу принесли голы Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Дани Себальоса.

“Вильярреал” – “Реал” - 2:3 (2:0)

Голы: Капу, 4 - 1:0, Чуквуэзе, 42 - 2:0, Винисиус Жуниор, 57 - 2:1, Милитао, 69 - 2:2, Себальос, 86 - 2:3

“Вильярреал”: Йоргенсен, Фойт (Манди, 52), Альбиоль (Куэнка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Пино (Моралес, 68), Жерар Морено.

“Реал”: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос (Себальос, 56), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 56).

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