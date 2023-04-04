"Реал" объявил заявку на матч с "Барселоной"

Тренерский штаб мадридского “Реала” под руководством Карло Анчелотти объявил состав на ответный матч ½ финала Кубка Испании против “Барселоны”.

Поединок пропустит французский защитник Ферлан Менди. Все остальные игроки готовы сыграть.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

Матч “Барселона” - “Реал” состоится 5 апреля. В первом матче каталонский клуб в Мадриде добился победы со счетом 1:0.

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