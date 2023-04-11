"Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси"

Пресс-служба мадридского “Реала” в официальном твиттере опубликовала заявку команды на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против лондонского “Челси”.

Принять участие в поединке смогут практически все сильнейшие, кроме травмированного защитника Ферлана Менди.

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.

Матч “Реал” - “Челси” состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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