"Реал" объявил об уходе лучшего футболиста мира

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила об уходе 35-летнего французского нападающего Карима Бензема.

“Реал” хочет выразить свою признательность и приверженность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", - говорится в заявлении клуба.

Бензема перешел в “Реал” 2009 году из “Лиона”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за королевский клуб 647 матчей во всех турнирах, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач. В составе “Реала” Бензема выиграл 25 трофеев: 4 раза стал чемпионатом Испании, 3 раза завоевал Кубок Испании, 4 раза выиграл Суперкубок Испании, 5 раз победил в Лиге чемпионов, 4 раза стал обладателем Суперкубка УЕФА, 5 раз выиграл Клубный чемпионат мира. В 2022 году он стал обладателем “Золотого мяча”.