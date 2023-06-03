"Реал" объявил об уходе Эдена Азара

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила об уходе бельгийского нападающего Эдена Азара.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2024 года.

Азар перешел в “Реал” летом 2019 года из “Челси”. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. Всего 32-летний бельгиец провел за королевский клуб 76 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Реала” Азар выиграл два чемпионата Испании, Кубок Испании, два Суперкубка Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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