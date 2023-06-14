“Реал” объявил о трансфере звездного англичанина

“Реал” объявил о трансфере хавбека Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник "Боруссии" из Дортмунда подписал контракт до лета 2029 года, сообщили на сайте “Реала”.

По информации “Боруссии”, за игрока “сливочные” заплатили 103 млн плюс бонусы, которые могут составить почти € 31 млн.

Англичанин перебрался в Германию в 2020 году из "Бирмингем Сити". Всего он провел за “Боруссию” 132 матча, забив 24 гола и сделав 25 ассистов.

Презентация Беллингема состоится завтра, 15 июня.